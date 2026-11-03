Профессор Гарвардского университета Олег Ицхоки. Фото: "Радио Свобода"

Профессор Гарвардского университета, американский экономист российского происхождения Олег Ицхоки заявил, что после начала полномасштабного вторжения Россия могла оказаться в масштабном финансовом кризисе. По его мнению, западные страны имели возможность нанести российской экономике гораздо более сильный удар, однако ограничения вводились постепенно. Это позволило Москве найти способы приспособиться к новым условиям.

Об этом сообщает iRozhlas, передает Новини.LIVE.

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Санкции против России могли вызвать финансовый кризис

По словам Ицхоки, в марте 2022 года Россия была уязвима для сильного экономического удара. Тогда существовала вероятность, что сочетание жестких санкций могло вызвать масштабный финансовый кризис.

"Стоило попробовать, потому что альтернатива — война, которая длится пять лет и может продолжаться ещё пять", — отметил Ицхоки.

Почему Россия успела адаптироваться к санкциям

Европейские страны не сразу прекратили закупки российских энергоносителей. Шесть пакетов санкций были приняты в начале мая 2022 года. Однако соответствующие ограничения вступили в силу только в декабре того же года и в феврале 2023-го.

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По оценке профессора, это время позволило приспособиться к новым условиям не только Европе, но и России. Впоследствии Москва получила экономическую поддержку Китая, от которого теперь зависит в вопросах экспорта и импорта.

Россия нарастила производство военной техники

Ицхоки также обратил внимание на военные последствия затяжной войны. По его словам, Россия превратила свою экономику в милитаризованную. Государство продолжает вкладывать значительные средства в производство вооружения.

В частности, экономист заявил, что РФ ежедневно производит тысячи дронов. Такие производственные возможности, по его словам, есть только у двух стран в мире — России и Украины.

"Россия разработала технологию, которой нет аналогов на Западе", — подчеркнул профессор.

Грозит ли России экономический крах

В то же время Ицхоки не ожидает быстрого обвала российской экономики. Он признает, что её состояние плохое, но нынешняя ситуация может сохраняться годами или даже десятилетиями.

По его оценке, военный сектор РФ, который ранее рос, теперь стагнирует. Зато гражданская экономика продолжает сокращаться. На это также влияют высокая инфляция и процентные ставки, которые затрудняют частные инвестиции.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп назвал "глупыми людьми" тех, кто призывал его ввести дополнительные санкции против России. Он также заявил, что россияне лишь смеются над такими ограничениями.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил о дальнейшем ослаблении санкций против РФ. Он назвал дизельное соглашение первым шагом и подчеркнул, что такие решения не остановят российского диктатора Владимира Путина.