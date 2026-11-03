Професор Гарвардського університету Олег Іцхокі. Фото: "Радіо Свобода"

Професор Гарвардського університету, американський економіст російського походження Олег Іцхокі заявив, що після початку повномасштабного вторгнення Росія могла опинитися у масштабній фінансовій кризі. На його думку, західні країни мали можливість завдати російській економіці значно сильнішого удару, однак обмеження запроваджували поступово. Це дозволило Москві знайти способи пристосуватися до нових умов.

Про це повідомляє iRozhlas, передає Новини.LIVE.

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Санкції проти Росії могли спричинити фінансову кризу

За словами Іцхокі, у березні 2022 року Росія була вразливою до сильного економічного удару. Тоді існувала ймовірність, що поєднання жорстких санкцій могло спричинити масштабну фінансову кризу.

"Варто було спробувати, тому що альтернатива — війна, яка триває п'ять років і може тривати ще п'ять", — зазначив Іцхокі.

Чому Росія встигла адаптуватися до санкцій

Європейські країни не одразу припинили закупівлі російських енергоносіїв. Шість пакетів санкцій ухвалили на початку травня 2022 року. Однак відповідні обмеження почали діяти лише у грудні того самого року та в лютому 2023-го.

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За оцінкою професора, цей час дозволив пристосуватися до нових умов не лише Європі, а й Росії. Згодом Москва отримала економічну підтримку Китаю, від якого тепер залежить у питаннях експорту та імпорту.

Росія наростила виробництво військової техніки

Іцхокі також звернув увагу на військові наслідки затяжної війни. За його словами, Росія перетворила свою економіку на мілітаризовану. Держава продовжує вкладати значні кошти у виробництво озброєння.

Зокрема, економіст заявив, що РФ щодня виробляє тисячі дронів. Такі виробничі можливості, за його словами, мають лише дві країни у світі — Росія та Україна.

"Росія розробила технологію, якої немає аналогів на Заході", — наголосив професор.

Чи загрожує Росії економічний крах

Водночас Іцхокі не очікує швидкого обвалу російської економіки. Він визнає, що її стан поганий, але нинішня ситуація може зберігатися роками або навіть десятиліттями.

За його оцінкою, військовий сектор РФ, який раніше зростав, тепер стагнує. Натомість цивільна економіка продовжує скорочуватися. На це також впливають висока інфляція та відсоткові ставки, які ускладнюють приватні інвестиції.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто закликав його запровадити додаткові санкції проти Росії. Він також заявив, що росіяни лише сміються з таких обмежень.

Також Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський попередив про подальше послаблення санкцій проти РФ. Він назвав дизельну угоду першим кроком і наголосив, що такі рішення не зупинять російського диктатора Володимира Путіна.