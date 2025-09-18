Экономика войны - эксперт раскрыл, как Украина будет жить в 2026 году

Экономика войны — как Украина будет жить в 2026 году
Экономист Олег Устенко прогнозирует, что Украина и в 2026 году будет оставаться в состоянии военной экономики. Прогнозный рост ВВП на уровне 2,5% является достаточно высоким показателем для страны, которая находится в состоянии войны.
Об этом он сообщил в интервью для Новини.LIVE.
Украина останется в состоянии военной экономики
"Потребление домохозяйств пока не растет, инвестиционная активность сведена к минимуму, а торговый дефицит будет оставаться большим", — подчеркнул Устенко.
По его словам, единственным фактором, который может обеспечить экономический рост, является увеличение правительственных расходов.
Он также отметил, что завышенный прогноз может привести к недостатку доходов в государственном бюджете, если реальный рост окажется ниже ожидаемого.
