Экономика войны - эксперт раскрыл, как Украина будет жить в 2026 году

Украинская и иностранная валюта. Фото: Новини.LIVE

Экономист Олег Устенко прогнозирует, что Украина и в 2026 году будет оставаться в состоянии военной экономики. Прогнозный рост ВВП на уровне 2,5% является достаточно высоким показателем для страны, которая находится в состоянии войны.

Об этом он сообщил в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина останется в состоянии военной экономики

"Потребление домохозяйств пока не растет, инвестиционная активность сведена к минимуму, а торговый дефицит будет оставаться большим", — подчеркнул Устенко.

По его словам, единственным фактором, который может обеспечить экономический рост, является увеличение правительственных расходов.

Он также отметил, что завышенный прогноз может привести к недостатку доходов в государственном бюджете, если реальный рост окажется ниже ожидаемого.

Напомним, нардеп Роксолана Пидласа рассказала, сколько Украине нужно денег на оборону в следующем году.

А глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов рассказал, что ежедневно Украина тратит 172 млн долларов на один день войны.