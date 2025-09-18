Економіка війни — експерт розкрив, як Україна житиме у 2026 році

Українська та іноземна валюта. Фото: Новини.LIVE

Економіст Олег Устенко прогнозує, що Україна й у 2026 році залишатиметься у стані військової економіки. Прогнозне зростання ВВП на рівні 2,5% є досить високим показником для країни, яка перебуває у стані війни.

Про це він повідомив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Україна залишиться у стані військової економіки

"Споживання домогосподарств наразі не зростає, інвестиційна активність зведена до мінімуму, а торгівельний дефіцит залишатиметься великим", — підкреслив Устенко.

За його словами, єдиним фактором, який може забезпечити економічне зростання, є збільшення урядових витрат.

Він також зауважив, що завищений прогноз може призвести до нестачі доходів у державному бюджеті, якщо реальне зростання виявиться нижчим від очікуваного.

