Ситуация на Сумщине — что говорит спикер ГПСУ

Украинские военные во время выполнения боевых задач. Фото: Генштаб/Telegram

На Сумщине интенсивность атак со стороны оккупантов уменьшилась. Однако несмотря на это, бои продолжаются — воины ВСУ продолжают уничтожать врагов.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Ранок.LIVE в воскресенье, 24 августа.

Ситуация на Сумщине — что известно

По словам Демченко, сейчас в Сумской области происходит уменьшение интенсивности вражеских атак, но бои продолжаются.

"В пределах Юнаковской и Хотинской общин, хотя противник и не оставляет попыток продвинуться, при этом наносится большое количество ударов по позициям украинских защитников. Но недавно и Главнокомандующий ВСУ отмечал, что врага удалось сдержать и собственно достичь каких-то результатов противник не имеет", — рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что в полосах обороны, где стоят пограничники, пехотные атаки врага уменьшились. Он отметил, что это результат эффективной работы украинских защитников, которые не только отражают штурмы, но и уничтожают большое количество россиян.

"Понимая, что достичь каких-то результатов здесь противник не может, — он даже перебрасывает свои силы, которые держал против Сумщины, на другие направления. В частности, по предположениям, это Запорожское.

Если говорить об этом отрезке — он незначительный, если сравнивать всю протяженность границы с РФ в пределах Сумской области, потому что это 550 километров в целом, и только на небольшом отрезке противник пытается расширить зону боев, но ему это не удается", — отметил представитель Госпогранслужбы.

Напомним, что в ночь на 23 августа российские оккупанты массированно атаковали Конотоп Сумской области.

А ранее в селе Середина-Буда на Сумщине во время обстрелов российскими дронами был уничтожен автомобиль медиков.