Обстріл Сумської області 20 серпня - в Охтирській громаді пожежі

Перші наслідки атаки РФ по Сумській області. Фото: Олег Григоров, Twitter

В ніч проти 20 серпня росіяни масовано атакували дронами Охтирську громаду Сумської області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров.

Наслідки атаки РФ по Охтирській громаді в ніч проти 20 серпня

"Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі. Попередньо — загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Також Григоров додав, що до ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 серпня росіяни атакували Полтавську область. Зокрема, у Кременчуцькому та Лубенському районах було зафіксовано влучання та падіння уламків. Як стало відомо, через атаку було пошкоджено адміністративні будівлі енергетичного сектору.

Крім того, ми писали, що пізно ввечері, 19 серпня, потужний вибух пролунав в Одесі. Військові інформували про ракету у напрямку міста.