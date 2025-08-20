Обстрел Сумской области 20 августа — в Ахтырской громаде пожары

РФ атаковала Сумскую область — в Ахтырской громаде пожары
В ночь на 20 августа россияне массированно атаковали дронами Ахтырскую громаду Сумской области. В результате обстрела возникли пожары.
Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Последствия атаки РФ по Ахтырской громаду в ночь на 20 августа
"Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий — пожары. Предварительно — погибших нет. Есть пострадавшие, люди обращаются за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Также Григоров добавил, что к ликвидации последствий привлечены все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, что в ночь на 19 августа россияне атаковали Полтавскую область. В частности, в Кременчугском и Лубенском районах было зафиксировано попадание и падение обломков. Как стало известно, из-за атаки были повреждены административные здания энергетического сектора.
Кроме того, мы писали, что поздно вечером, 19 августа, мощный взрыв прогремел в Одессе. Военные информировали о ракете в направлении города.
