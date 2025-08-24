Ситуація на Сумщині — що каже речник ДПСУ

Українські військові під час виконання бойових завдань. Фото: Генштаб/Telegram

На Сумщині інтенсивність атак з боку окупантів зменшилася. Однак попри це, бої тривають — воїни ЗСУ продовжують знищувати ворогів.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі Ранок.LIVE у неділю, 24 серпня.

Ситуація на Сумщині — що відомо

За словами Демченка, наразі в Сумській області відбувається зменшення інтенсивності ворожих атак, але бої тривають.

"В межах Юнаківської та Хотінської громад, хоч противник і не полишає спроб просунутися, при цьому завдається велика кількість ударів по позиціях українських захисників. Але нещодавно і Головнокомандувач ЗСУ зазначав, що ворога вдалося стримати й власне досягти якихось результатів противник не має", — розповів Демченко.

Речник ДПСУ зауважив, що в смугах оборони, де стоять прикордонники, піхотні атаки ворога зменшилися. Він зазначив, що це результат ефективної роботи українських захисників, які не лише відбивають штурми, а й знищують велику кількість росіян.

"Розуміючи, що досягти якихось результатів тут противник не може, — він навіть перекидає свої сили, які тримав проти Сумщини, на інші напрямки. Зокрема, за припущеннями, це Запорізький.

Якщо говорити про цей відтинок — він незначний, якщо порівнювати всю протяжність кордону з РФ в межах Сумської області, бо це 550 кілометрів загалом, і лише на невеличкому відтинку противник намагається розширити зону боїв, але йому це не вдається ", — зауважив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що в ніч проти 23 серпня російські окупанти масовано атакували Конотоп Сумської області.

А раніше у селі Середина-Буда на Сумщині під час обстрілів російськими дронами був знищений автомобіль медиків.