ЕC обсуждает ограничение для украинцев призывного возраста

ЕC обсуждает ограничение для украинцев призывного возраста

Дата публикации 19 мая 2026 13:54
ЕC обсуждает ограничение для украинцев призывного возраста: спецпредставительница
Ильва Йоханссон. Фото: facebook.com/johanssonylva

В странах Европейского Союза продолжаются дискуссии о возможных изменениях в механизме временной защиты для украинцев. Среди идей, которые сейчас обсуждаются, — потенциальные ограничения для мужчин мобилизационного возраста, новоприбывших беженцев и граждан из относительно безопасных регионов Украины.

Об этом заявила спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон в интервью DW, передает Новини.LIVE.

В ЕС могут изменить правила временной защиты для украинцев

По ее словам, сейчас между государствами-членами ЕС нет общей позиции относительно возможных нововведений, а вопрос находится лишь на стадии обсуждения.

"Это то, что сейчас обсуждают государства-члены. И пока по этому поводу нет консенсуса", — отметила Йоханссон.

В то же время она высказала собственное мнение относительно ситуации с мужчинами мобилизационного возраста, которые покидают Украину и получают временную защиту в Европе.

"Не совсем логично выглядит то, что многие военнообязанные мужчины, которые не имеют права выезжать из Украины, только пересекая границу, возможно, даже нелегально, сразу получают временную защиту", — сказала спецпредставительница.

По ее убеждению, такая практика может создавать противоречивый сигнал для Украины, которую Евросоюз одновременно поддерживает в войне против российской агрессии.

"Я считаю, что это немного противоречивый сигнал, который мы посылаем Украине, ведь мы также поддерживаем Украину в ее вооруженной борьбе против России", — подчеркнула Йоханссон.

Она добавила, что определенные исключения или ограничения могут быть целесообразными, однако пока никаких окончательных решений не принято.

"Если какие-то ограничения и будут введены, думаю, они будут очень незначительными", — подытожила спецпредставитель ЕС.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью готова к началу переговоров о вступлении в ЕС и ожидает скорейшего открытия всех переговорных кластеров. По словам главы государства, Киев уже выполнил необходимые технические условия для старта переговорного процесса.

В то же время в ЕС отмечают, что Украина должна адаптировать отдельные нормы законодательства к европейским стандартам. В частности, речь идет об обновлении подходов к понятию семьи и юридического признания близких лиц.

Европейский союз мобилизация война в Украине
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
