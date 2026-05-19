ЄC обговорює обмеження для українців призовного віку: спецпредставниця

Ілва Йоганссон. Фото: facebook.com/johanssonylva

У країнах Європейського Союзу тривають дискусії щодо можливих змін у механізмі тимчасового захисту для українців. Серед ідей, які наразі обговорюються, — потенційні обмеження для чоловіків мобілізаційного віку, новоприбулих біженців та громадян із відносно безпечних регіонів України.

Про це заявила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон в інтерв'ю DW, передає Новини.LIVE.

У ЄС можуть змінити правила тимчасового захисту для українців

За її словами, наразі між державами-членами ЄС немає спільної позиції щодо можливих нововведень, а питання перебуває лише на стадії обговорення.

"Це те, що наразі обговорюють держави-члени. І поки що з цього приводу немає консенсусу", — зазначила Йоганссон.

Водночас вона висловила власну думку щодо ситуації з чоловіками мобілізаційного віку, які залишають Україну та отримують тимчасовий захист у Європі.

"Не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права виїжджати з України, щойно перетнувши кордон, можливо, навіть нелегально, одразу отримують тимчасовий захист", — сказала спецпредставниця.

На її переконання, така практика може створювати суперечливий сигнал для України, яку Євросоюз одночасно підтримує у війні проти російської агресії.

"Я вважаю, що це трохи суперечливий сигнал, який ми надсилаємо Україні, адже ми також підтримуємо Україну в її збройній боротьбі проти Росії", — наголосила Йоганссон.

Вона додала, що певні винятки або обмеження можуть бути доцільними, однак наразі жодних остаточних рішень не ухвалено.

"Якщо якісь обмеження і будуть запроваджені, гадаю, вони будуть дуже незначними", — підсумувала спецпредставниця ЄС.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю готова до початку переговорів про вступ до ЄС та очікує якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів. За словами глави держави, Київ уже виконав необхідні технічні умови для старту переговорного процесу.

Водночас у ЄС наголошують, що Україна має адаптувати окремі норми законодавства до європейських стандартів. Зокрема, йдеться про оновлення підходів до поняття сім'ї та юридичного визнання близьких осіб.