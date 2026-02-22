Борис Джонсон призвал союзников срочно направить войска в Украину

Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости срочной отправки британских войск в Украину. Он подчеркнул, что солдаты должны работать в мирных регионах и выполнять небоевые задачи.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Бориса Джонсона в интервью BBC.

Джонсон призвал отправить британские войска в Украину

Экс-премьер Британии отметил, что если после окончания полномасштабной войны России против Украины и возможного прекращения огня будет рассматриваться план размещения наземных сил, то нет причины откладывать это решение.

"Если мы собираемся иметь план по введению наземных сил, я, возможно, немного опережаю то, что сейчас обсуждается в Великобритании. Но если у нас будет план по размещению войск на земле после войны, после того, как Путин согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это уже сейчас?", — сказал Джонсон.

В то же время он отметил, что такие подразделения могли бы находиться в безопасных регионах Украины и выполнять небоевые функции.

Во время интервью журналистка уточнила, означает ли это, что британские и другие европейские силы должны отправиться в Украину уже сейчас, чтобы продемонстрировать решимость и "переключить тумблер" в сознании Владимира Путина, на что Джонсон ответил:

"Да. Я считаю, что мы готовы сделать это в рамках режима прекращения огня, что, конечно, передает всю инициативу и фактически всю власть в руки Путина. Почему бы не сделать это уже сейчас? Я не вижу ни одной логической причины, почему мы не могли бы направить туда определенные мирные наземные силы, чтобы продемонстрировать нашу поддержку — нашу принципиальную поддержку свободной и независимой Украины".

Кроме того, он подчеркнул, что окончательное решение должны принимать украинцы.

"Речь идет о том, что это политический вопрос. Он касается того, является ли Украина свободной страной или нет. Если она — вассальное государство России, чего и хочет Путин, тогда, очевидно, именно Путин будет решать, кто может приезжать в эту страну. Если же нет, тогда это решение должны принимать сами украинцы", — резюмировал Джонсон.

Заявления Бориса Джонсона о войне в Украине

Как известно, Борис Джонсон публично поддерживает Украину в войне с Россией. Он неоднократно приезжал в Киев и другие украинские города за время войны.

В августе прошлого года Борис Джонсон поддержал позицию президента Украины Владимира Зеленского. Британский политик сделал репост сообщения, в котором Зеленский отмечает, что война не может завершиться без согласования всех вопросов с Украиной, а любые решения, которые не будут отвечать интересам украинцев, называет мертворожденными.

В частности, осенью Борис Джонсон во время выступления на "Саммите Свободы" в Лондоне призвал Запад усилить давление на Россию и предоставить Украине больше помощи для борьбы с агрессором.

Также в сентябре 2025 года Борис Джонсон впервые посетил Одессу. Тогда в сети появились фото, как Джонсон прогуливается по городу и фотографирует его.