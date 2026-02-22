Відео
Борис Джонсон закликав негайно відправити війська в Україну

Борис Джонсон закликав негайно відправити війська в Україну

Дата публікації: 22 лютого 2026 12:12
Борис Джонсон закликав відправити британські війська в Україну
Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Фото: Boris Johnson/Facebook

Експрем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія та її союзники повинні терміново відправити війська до України. На його думку, війська мають перебувати в мирних регіонах у небойових ролях.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Бориса Джонсона в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Джонсон закликав відправити британські війська до України

Експрем'єр Британії зазначив, що якщо після закінчення повномасштабної війни Росії проти України та можливого припинення вогню розглядатиметься план розміщення наземних сил, то немає причини відкладати це рішення.

"Якщо ми збираємося мати план щодо введення наземних сил, я, можливо, трохи випереджаю те, що зараз обговорюється у Великій Британії. Але якщо в нас буде план щодо розміщення військ на землі після війни, після того, як Путін погодиться на припинення вогню, то чому б не зробити це вже зараз?", — сказав Джонсон.

Водночас він зауважив, що такі підрозділи могли б перебувати в безпечних регіонах України та виконувати небойові функції.

Під час інтерв’ю журналістка уточнила, чи означає це, що британські та інші європейські сили мають вирушити до України вже зараз, аби продемонструвати рішучість і "перемкнути тумблер" у свідомості Володимира Путіна, на що Джонсон відповів:

"Так. Я вважаю, що ми готові зробити це в межах режиму припинення вогню, що, звісно, передає всю ініціативу й фактично всю владу в руки Путіна. Чому б не зробити це вже зараз? Я не бачу жодної логічної причини, чому ми не могли б направити туди певні мирні наземні сили, щоб продемонструвати нашу підтримку — нашу принципову підтримку вільної та незалежної України".

Крім того, він наголосив, що остаточне рішення мають ухвалювати українці.

"Йдеться про те, що це політичне питання. Воно стосується того, чи є Україна вільною країною чи ні. Якщо вона — васальна держава Росії, чого й прагне Путін, тоді, очевидно, саме Путін вирішуватиме, хто може приїжджати до цієї країни. Якщо ж ні, тоді це рішення мають ухвалювати самі українці", — резюмував Джонсон.

Заяви Бориса Джонсона про війну в Україну

Як відомо, Борис Джонсон публічно підтримує Україну у війні з Росією. Він неодноразово приїздив до Києва та інших українських міст за час війни.

У серпні минулого року Борис Джонсон підтримав позицію президента України Володимира Зеленського. Британський політик зробив репост допису, в якому Зеленський наголошує, що війна не може завершитися без узгодження всіх питань з Україною, а будь-які рішення, які не відповідатимуть інтересам українців, називає мертвонародженими.

Зокрема, восени Борис Джонсон під час виступу  на "Саміті Свободи" в Лондоні закликав Захід посилити тиск на Росію та надати Україні більше допомоги для боротьби з агресором.

Також у вересні 2025 року Борис Джонсон вперше відвідав Одесу. Тоді в мережі з'явилися фото, як Джонсон прогулюється містом та фотографує його.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
