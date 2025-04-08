Майк Джонсон поддержал право президента самостоятельно определять тарифную политику

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон прокомментировал инициативу отдельных конгрессменов, которые предлагают предоставить Конгрессу возможность пересматривать решения президента по тарифам. В то же время он дал понять, что поддерживает расширенные полномочия Дональда Трампа в вопросах внешнеэкономической политики.

Об этом Майк Джонсон заявил во время общения с журналистами, сообщает Politico.

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Журналисты поинтересовались, что Майк Джонсон думает о том, чтобы конгресс мог пересмотреть тарифы и контролировать действия президента. Зато спикер заявил, что Дональд Трамп должен выполнять свою работу, результаты которой ожидают избиратели.

"Конгресс выскажется, но вместе с президентом и администрацией. Я считаю надо дать президенту свободу действий, чтобы он мог делать то, для чего его выбрали — восстановить экономику и сбалансировать торговлю с другими странами. Думаю большинство американцев понимают эту необходимость", — заявил Джонсон.

Он также упомянул, что по итогам 2024 года Соединенные Штаты испытали торгового дефицита на сумму более 1,2 триллиона долларов. По его мнению, такая ситуация является несправедливой по отношению к американцам, и именно поэтому президент должен иметь возможность принимать решительные меры.

"Слушайте, в 2024 году у нас был торговый дефицит в 1,2 трлн долларов, поэтому это несправедливо для нашей страны. Американцы это понимают и видят президента, который пытается это исправить. Поэтому мы ему дадим необходимое пространство и посмотрим как это исправится", — добавил спикер.

Интересно, что на вопрос журналиста относительно требований некоторых членов Палаты представителей организовать брифинг со стороны администрации для объяснения тарифной стратегии, Майк Джонсон не ответил.

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В свою очередь Дональд Трамп заявил, что переговоры о новых пошлинах будут проведены с представителями всех стран мира и пригрозил Китаю еще большими тарифами.