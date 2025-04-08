Майк Джонсон підтримав право президента самостійно визначати тарифну політику

Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Спікер Палати представників США Майк Джонсон прокоментував ініціативу окремих конгресменів, які пропонують надати Конгресу можливість переглядати рішення президента щодо тарифів. Водночас він дав зрозуміти, що підтримує розширені повноваження Дональда Трампа у питаннях зовнішньоекономічної політики.

Про це Майк Джонсон заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє Politico.

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Журналісти поцікавилися, що Майк Джонсон думає про те, щоб конгрес міг переглянути тарифи та контролювати дії президента. Натомість спікер заявив, що Дональд Трамп має виконувати свою роботу, результати якої очікують виборці.

"Конгрес висловиться, але разом з президентом та адміністрацією. Я вважаю треба дати президенту свободу дій, щоб він міг робити те для чого його обрали — відновити економіку та збалансувати торгівлю з іншими країнами. Думаю більшість американців розуміють цю необхідність", — заявив Джонсон.

Він також згадав, що за підсумками 2024 року Сполучені Штати зазнали торгового дефіциту на суму понад 1,2 трильйона доларів. На його думку, така ситуація є несправедливою щодо американців, і саме тому президент має мати змогу вживати рішучих заходів.

"Слухайте, у 2024 році у нас був торговий дефіцит в 1,2 трлн доларів, тож це несправедливо для нашої країни. Американці це розуміють і бачать президента, який намагається це виправити. Тому ми йому дамо необхідний простір і подивимося, як це виправиться", — додав спікер.

Цікаво, що на запитання журналіста щодо вимог деяких членів Палати представників організувати брифінг з боку адміністрації для пояснення тарифної стратегії, Майк Джонсон не відповів.

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Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що переговори про нові мита будуть проведені з представниками усіх країн світу і пригрозив Китаю іще більшими тарифами.