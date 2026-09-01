Дым после взрывов: врач рассказал, как защитить организм

Люди смотрят на Киев после обстрела. Фото: Reuters

После российских обстрелов пожары могут приводить к значительному загрязнению воздуха опасными веществами. Важно уменьшить воздействие дыма на организм и обезопасить себя после взрывов. Особую опасность представляет пребывание в зоне задымления, где концентрация вредных веществ может быть повышенной.

Об этом рассказал врач Киевского городского центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины Отто Стойка в эфире День.LIVE.

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От чего зависит уровень загрязнения воздуха

В прямом эфире врач отметил, что после взрывов и пожаров в воздухе могут накапливаться опасные соединения. Уровень загрязнения зависит от нескольких факторов, в частности от направления и силы ветра, погодных условий, а также от материалов, которые горят во время пожара.

Поэтому после обстрелов важно следить за ситуацией и по возможности минимизировать пребывание в зоне задымления.

Как защититься от дыма после взрывов

Прежде всего специалист советует максимально изолировать жилое помещение от загрязненного воздуха. Для этого необходимо закрыть окна и, по возможности, провести влажную уборку, чтобы удалить частицы загрязнений с поверхностей.

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Если ситуация позволяет, врач рекомендует временно сменить место пребывания и отойти от территории, где наблюдается сильное задымление.

Среди возможных вариантов Отто Стойка назвал места с природными источниками очистки воздуха — водоемы и лесные зоны. Также в определенной степени могут помочь городские фонтаны.

Почему после обстрелов стоит отказаться от курения

Особое внимание врач уделил курению во время пребывания в загрязненной среде. Он сказал, что сигаретный дым создает дополнительную нагрузку на организм, который и без того подвергается воздействию вредных веществ из воздуха.

Поэтому в условиях задымления стоит отказаться от курения и не создавать дополнительной нагрузки на дыхательную систему.

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