Дим після вибухів: лікар розповів, як захистити організм

Люди дивляться на Київ після обстрілу. Фото: Reuters

Після російських обстрілів пожежі можуть спричиняти значне забруднення повітря небезпечними речовинами. Важливо зменшити вплив диму на організм та убезпечити себе після вибухів. Особливу небезпеку становить перебування в зоні задимлення, де концентрація шкідливих речовин може бути підвищеною.

Про це розповів лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Отто Стойка в ефірі День.LIVE.

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Від чого залежить рівень забруднення повітря

В прямому ефірі лікар зауважив, що після вибухів та пожеж у повітрі можуть накопичуватися небезпечні сполуки. Рівень забруднення залежить від кількох факторів, зокрема напрямку та сили вітру, погодних умов, а також матеріалів, які горять під час пожежі.

Тому після обстрілів важливо стежити за ситуацією та за можливості мінімізувати перебування в зоні задимлення.

Як захиститися від диму після вибухів

Насамперед фахівець радить максимально ізолювати житлове приміщення від забрудненого повітря. Для цього необхідно зачинити вікна та, за можливості, провести вологе прибирання, щоб прибрати частинки забруднень із поверхонь.

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Якщо ситуація дозволяє, лікар рекомендує тимчасово змінити місце перебування та відійти від території, де спостерігається сильне задимлення.

Серед можливих варіантів Отто Стойка назвав місця з природними джерелами очищення повітря — водойми та лісові зони. Також певною мірою допомогти можуть міські фонтани.

Чому після обстрілів варто відмовитися від куріння

Окрему увагу лікар звернув на куріння під час перебування в забрудненому середовищі. Він сказав, що сигаретний дим створює додаткове навантаження на організм, який уже зазнає впливу шкідливих речовин із повітря.

Тому в умовах задимлення варто відмовитися від куріння та не створювати додаткового навантаження на дихальну систему.

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