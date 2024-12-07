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Двое мужчин переправляли уклониста в Польшу — как наказал суд

7 декабря 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд лишил свободы таможенника и железнодорожника, которые помогали уклонисту бежать в Польшу
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Инспектор таможенного поста "Яготин" и работник Львовской железной дороги пытались незаконно переправить уклониста через украинско-польскую границу. За это суд наказал их двоих.

Об этом говорится на сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

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Детали дела

Согласно материалам дела, прокуроры в суде смогли доказать, что в марте 2022 года таможенник и железнодорожник помогали военнообязанному мужчине пересечь украинско-польскую границу на поезде "Киев — Варшава". Причем так, чтобы избежать процедуры пограничного контроля.

Однако схему реализовать не удалось, поскольку впоследствии пассажира без документов, которые разрешают мужчинам от 18 до 60 лет пересекать государственную границу во время военного положения, а также отметки в паспорте о его пересечении, обнаружила Государственная пограничная служба Украины.

Такая развязка в свою очередь не позволила уклонисту уехать в Польшу.

Решение суда

Волынский суд признал таможенника и железнодорожника виновными в незаконной переправке лица через гоудасртвенную границу Украины по ч. 2 ст. 332 УК Украины. Как результат, обоим назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, их лишили на три года права занимать определенные должности.

Напомним, недавно стало известно, что двое жителей Днепропетровской области в мае 2024 года хотели переправить уклонистов через границу в Венгрию. Однако им это не удалось, их поймали, а суд лишил свободы на пять лет.

Также мы писали, что на Закарпатье правоохранители обнаружили мужчину, который самостоятельно печатал ухилянистам фейковые документы об исключении из военного учета по состоянию здоровья. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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