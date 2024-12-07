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Двоє чоловіків переправляли ухилянта до Польщі — як покарав суд

7 грудня 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Суд позбавив волі митника і залізничника, які допомагали ухилянту втекти до Польщі
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Інспектор митного поста "Яготин" та працівник Львівської залізниці намагалися незаконно переправити ухилянта через українсько-польський кордон. За це суд покарав їх обох.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора України.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, прокурори у суді змогли довести, що у березні 2022 року митник і залізничник допомагали військовозобов'язаному чоловіку перетнути українсько-польський кордон поїздом "Київ — Варшава". Причому так, щоб уникнути процедури прикордонного контролю.

Однак схему реалізувати не вдалося. Оскільки згодом пасажира без документів, які надають дозвіл чоловікам від 18 до 60 років перетинати державний кордон під час воєнного стану, а також відмітки в паспорті про його перетин, виявила Державна прикордонна служба України.

Така розв'язка своєю чергою не дозволила ухилянту виїхати до Польщі.

Рішення суду

Волинський суд визнав митника і залізничника винними у незаконному переправлені особи через державний кордон України за ч. 2 ст. 332 КК України. Як результат, обом призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Крім того, їх позбавили на три роки права обіймати певні посади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що двоє мешканців Дніпропетровської області у травні 2024 року хотіли переправити ухилянтів через кордон до Угорщини. Однак їм це не вдалось, їх спіймали, а суд позбавив волі на п'ять років.

Також ми писали, що на Закарпатті правоохоронці виявили чоловіка, який самостійно друкував ухилянтам фейкові документи про виключення з військового обліку за станом здоров'я. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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