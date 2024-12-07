Суд позбавив волі двох чоловіків, які намагались переправити ухилянтів через кордон

Засідання суду. Ілюстративне фото: pixabay

Двоє мешканців Дніпропетровської області хотіли переправити ухилянтів через кордон до Угорщини. Однак їх спіймали та покарали в суді.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, події розгорталися у травні 2024 року. Ян Костенко та Сергій Балог організували зустріч із трьома військовозобов’язаними чоловіками в орендованій квартирі у Львові. Надалі разом із цими особами вони вирушили потягом "Львів-Солотвино" до Закарпаття. Упродовж поїздки Костенко та Балог давали інструкції щодо незаконного перетину кордону з Угорщиною. Зрештою чоловіків затримали правоохоронці на залізничній станції у місті Берегове.

Під час судового розгляду обвинувачені пояснили, що їхньою метою була поїздка на відпочинок до закарпатського термального комплексу "Жайворонок". За їхніми словами, знайомство зі свідками відбулося випадково у тамбурі потяга, і жодних намірів допомагати їм у незаконному перетині кордону вони не мали. Втім, свідки надали суду іншу версію подій, стверджуючи, що Ян Костенко та Сергій Балог супроводжували їх зі Львова до Закарпаття з чіткою метою організації нелегального переходу кордону до країни Європейського Союзу. Мова йде про Угорщину.

Рішення суду

Суддя Берегівського районного суду, Віталій Михайлишин, після детального вивчення всіх обставин справи дійшов висновку про винуватість мешканців Дніпропетровської області у спробі незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Вироком суду кожному з обвинувачених було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Зазначається, що сторона захисту має право оскаржити це рішення у апеляційному порядку.

Нагадаємо, днями у Держприкордонслужбі повідомили, що семеро військовозобов'язаних чоловіків з п'яти областей намагалися перетнути кордон з Молдовою. Однак їх виявили за допомогою дрону, після чого спіймали.

Також ми писали, що осіб, які ухиляються від мобілізації, можуть не лише оштрафувати, але й посадити за ґрати. Причому термін буде залежати від тяжкості вчиненого порушення.