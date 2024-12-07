Суд лишил свободы двух мужчин, которые пытались переправить уклонистов через границу

Заседание суда. Иллюстративное фото: pixabay

Двое жителей Днепропетровской области хотели переправить уклонистов через границу в Венгрию. Однако их поймали и наказали в суде.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, события разворачивались в мае 2024 года. Ян Костенко и Сергей Балог организовали встречу с тремя военнообязанными мужчинами на съемной квартире во Львове. В дальнейшем вместе с этими лицами они отправились поездом "Львов-Солотвино" в Закарпатье. В течение поездки Костенко и Балог давали инструкции по незаконному пересечению границы с Венгрией. В конце концов мужчин задержали правоохранители на железнодорожной станции в городе Берегово.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые пояснили, что их целью была поездка на отдых в закарпатский термальный комплекс "Жайворонок". По их словам, знакомство со свидетелями произошло случайно в тамбуре поезда, и никаких намерений помогать им в незаконном пересечении границы у них не было. Впрочем, свидетели предоставили суду другую версию событий, утверждая, что Ян Костенко и Сергей Балог сопровождали их из Львова в Закарпатье с целью организации нелегального перехода границы в страну Европейского Союза. Речь идет о Венгрии.

Решение суда

Судья Береговского районного суда, Виталий Михайлишин, после детального изучения всех обстоятельств дела пришел к выводу о виновности жителей Днепропетровской области в попытке незаконной переправки военнообязанных через границу. Приговором суда каждому из обвиняемых было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Стороны защиты имеют право обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Напомним, на днях в Госпогранслужбе сообщили, что семь военнообязанных мужчин из пяти областей пытались пересечь границу с Молдовой. Однако их обнаружили с помощью дрона, после чего поймали.

Также мы писали, что лиц, которые уклоняются от мобилизации, могут не только оштрафовать, но и посадить в тюрьму за. Причем срок будет зависеть от тяжести совершенного нарушения.