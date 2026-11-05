Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Лишь чуть более трети трансформаторов, не принадлежащих "Укрэнерго", оснащены защитой от российских атак. Ответственность за недостаточный уровень защиты этих объектов должна нести правительство.

Об этом в эфире программы "Київський час" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передает Новини.LIVE.

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Какая часть трансформаторов имеет защиту от атак РФ

Отдельно парламентарий подчеркнул обязанности других участников энергетического сектора. В частности, ДТЭК, по его словам, должен был за свой счет и собственными силами обеспечить безопасность своих подстанций.

В свою очередь, городские власти Киева должны были позаботиться о дополнительных возможностях энергообеспечения столицы — в частности, построить мини-ТЭЦ и внедрить системы накопления электроэнергии.

В то же время Нагорняк обратил внимание, что обещанные мини-ТЭЦ в Киеве до сих пор не заработали:

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"Мини-ТЭЦ, Шмыгаль и все остальные нам что-то обещают, но сегодня мы ощущаем на себе все эти обещания. К сожалению, остается только достать из морозилки сало, налить рюмку водки и ждать выполнения этого обещания".

Как сообщали Новини.LIVE, 5 ноября в Киеве и четырёх областях Украины — Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской — ввели аварийные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" пояснили, что ограничения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме после российских обстрелов.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала недели Россия нанесла 78 ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако восстановление затрудняет угроза повторных российских атак.