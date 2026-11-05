Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Две трети трансформаторов в Украине не имеют защиты от атак РФ: нардеп

Две трети трансформаторов в Украине не имеют защиты от атак РФ: нардеп

Ua ru
5 ноября 2026 13:54
Эксклюзив
Две трети трансформаторов не защищены от российских атак, — Нагорняк ДТЭК
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Лишь чуть более трети трансформаторов, не принадлежащих "Укрэнерго", оснащены защитой от российских атак. Ответственность за недостаточный уровень защиты этих объектов должна нести правительство.

Об этом в эфире программы "Київський час" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая часть трансформаторов имеет защиту от атак РФ

Отдельно парламентарий подчеркнул обязанности других участников энергетического сектора. В частности, ДТЭК, по его словам, должен был за свой счет и собственными силами обеспечить безопасность своих подстанций.

В свою очередь, городские власти Киева должны были позаботиться о дополнительных возможностях энергообеспечения столицы — в частности, построить мини-ТЭЦ и внедрить системы накопления электроэнергии.

В то же время Нагорняк обратил внимание, что обещанные мини-ТЭЦ в Киеве до сих пор не заработали:

Читайте также:

"Мини-ТЭЦ, Шмыгаль и все остальные нам что-то обещают, но сегодня мы ощущаем на себе все эти обещания. К сожалению, остается только достать из морозилки сало, налить рюмку водки и ждать выполнения этого обещания".

Как сообщали Новини.LIVE, 5 ноября в Киеве и четырёх областях Украины — Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской — ввели аварийные отключения электроэнергии. В "Укрэнерго" пояснили, что ограничения связаны со сложной ситуацией в энергосистеме после российских обстрелов.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала недели Россия нанесла 78 ударов по энергетической инфраструктуре Украины. По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, ремонтные бригады работают в усиленном режиме, однако восстановление затрудняет угроза повторных российских атак.

нардепы сфера энергетики война в Украине Электричество атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации