Енергетики лагодять обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Лише трохи більше третини трансформаторів, які не належать "Укренерго", обладнані захистом від російських атак. За недостатній рівень захисту цих об’єктів має відповідати уряд.

Про це в ефірі "Київського часу" сказав народний депутат від партії "Слуга народу" та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк, передає Новини.LIVE.

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Яка частина трансформаторів має захист від атак РФ

Окремо парламентарій наголосив на обов’язках інших учасників енергетичного сектору. Зокрема, ДТЕК, за його словами, мав власним коштом і зусиллями забезпечити безпеку своїх підстанцій.

Натомість міська влада Києва повинна була подбати про додаткові можливості енергозабезпечення столиці — зокрема, побудувати міні-ТЕЦ і впровадити системи накопичення електроенергії.

Водночас Нагорняк звернув увагу, що обіцяні міні-ТЕЦ у Києві досі не запрацювали:

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"Міні-ТЕЦ і Шмигаль, і всі нам щось обіцяють, але ми сьогодні відчуваємо на собі всі ці обіцянки. На жаль, залишається тільки дістати з морозилки сало, налити чарку горілки і чекати на ту обіцянку".

Як повідомляли Новини.LIVE, 5 листопада у Києві та чотирьох областях України — Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській — запровадили аварійні відключення електроенергії. В "Укренерго" пояснили, що обмеження пов’язані зі складною ситуацією в енергосистемі після російських обстрілів.

Як повідомляли Новини.LIVE, від початку тижня Росія завдала 78 ударів по енергетичній інфраструктурі України. За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, однак відновлення ускладнює загроза повторних російських атак.