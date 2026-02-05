Жена украинского воина рассказала о пленении мужа — два года без вестей

Жена пленного защитника. Фото: кадр из видео

Жена украинского защитника ждет мужа из неволи уже два года. Нинель приехала на обмен 5 февраля в надежде увидеть любимого среди освобожденных военнослужащих.

Свою историю женщина рассказала журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Реклама

Читайте также:

Украинка ждет мужа из плена уже два года

Как рассказала Нинель, она последний раз разговаривала с мужем в феврале 2025 года, когда боец уже был в российском плену. С тех пор женщина не получала ни известия от него. Сейчас жена пленного защитника не знает, где он находится и в каком состоянии.

"Только знаю, что в плену и больше ничего. Я часто езжу (На обмены. — Ред.). Один парень был из плена посмотрел на фотографию и сказал, что вроде видел, но не уверен. Не может сказать, что точно его видел, что точно его знает. Но надеюсь, очень надеюсь, что его обменяют", — отметила Нинель.

Среди женщин, которые приехали на обмен, была и Эльвира. Она дождалась любимого из вражеского плена. Эскендера Кудусова в России незаконно приговорили к 30 годам заключения. Женщина ждала любимого более четырех лет.

"Желаю каждой семье верить в то, что каждый увидит своего родного. Не теряйте веру, я вас прошу", — отметила Эльвира.

Напомним, ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский сообщил об обмене. Он рассказал, сколько украинцев вернули домой 5 февраля.

Также мы публиковали первые кадры прибытия украинских пленных. Видео показал Рустем Умеров.