Головна Новини дня Два роки без звісток — дружина українського воїна чекає на обмін

Два роки без звісток — дружина українського воїна чекає на обмін

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 19:55
Дружина українського воїна розповіла про полон чоловіка — два роки без звісток
Дружина полоненого захисника. Фото: кадр з відео

Дружина українського захисника чекає чоловіка з неволі вже два роки. Нінель приїхала на обмін 5 лютого в надії побачити коханого серед звільнених військовослужбовців.

Свою історію жінка розповіла журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Читайте також:

Українка чекає чоловіка з полону вже два роки

Як розповіла Нінель, вона востаннє розмовляла з чоловіком у лютому 2025 року, коли боєць вже був у російському полоні. Відтоді жінка не отримувала ані звістки від нього. Наразі дружина полоненого захисника не знає, де він перебуває й у якому стані.

"Лише знаю, що в полоні і більше нічого. Я часто їжджу (На обміни. — Ред.). Один хлопчина був з полону подивився на фотографію і сказав, що ніби бачив, але не впевнений. Не може сказати, що точно його бачив, що точно його знає. Але сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що його обміняють", — зазначила Нінель.

Серед жінок, які приїхали на обмін, була й Ельвіра. Вона дочекалася коханого з ворожого полону. Ескендера Кудусова в Росії незаконно засудили до 30 років ув'язнення. Жінка чекала коханого понад чотири роки.

"Бажаю кожній родині вірити в те, що кожен побачить свого рідного. Не втрачайте віру, я вас прошу", — зазначила Ельвіра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський повідомив про обмін. Він розповів, скільки українців повернули додому 5 лютого.

Також ми публікували перші кадри прибуття українських полонених. Відео показав Рустем Умєров.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
