Два Героя Украины стали заместителями командующего СБС

Дата публикации 31 марта 2026 23:53
Два Героя Украины стали заместителями командующего СБС
Олег Гуйт. Фото: facebook.com/oleg.gujt

В Силах беспилотных систем назначили двух новых заместителей командующего. Ими стали Олег "Хасан" Гуйт и Дмитрий "Земляк" Олексюк. Известно, что воины имеют звание Героев Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ во вторник, 31 марта, передает Новини.LIVE.

Новые заместители командующего Сил беспилотных систем

Заместителем командующего назначили Олега "Хасана" Гуйта — подполковник, Герой Украины, командир 427-й отдельной бригады беспилотных систем "Рарог".

Дмитрий "Земляк" Олексюк стал и.о. заместителя командующего группировки СБС. Речь идет о полковнике, Герое Украины, командире подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" ГПСУ.

"Оба имеют практический боевой опыт и опыт управления подразделениями, которые зарекомендовали себя как одни из самых эффективных на поле боя. Их опыт и подходы сделают группировку СБС еще сильнее и результативнее. Продолжаем наращивать способности", — говорится в сообщении.

Пост СБС. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, с начала контрнаступления Украины на юге удалось восстановить контроль над около 470 квадратными километрами. По его словам, защитники демонстрируют мужество и результативность.

Кроме того, недавно украинские воины нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу "Промсинтез" в российском Чапаевске. Он производит компоненты взрывчатки, которые используют для снаряжения боеприпасов.

