Два Герої України стали заступниками командувача СБС

Два Герої України стали заступниками командувача СБС

Дата публікації: 31 березня 2026 23:53
Два Герої України стали заступниками командувача СБС
Олег Гуйт. Фото: facebook.com/oleg.gujt

У Силах безпілотних систем призначили двох нових заступників командувача. Ними стали Олег "Хасан" Гуйт та Дмитро "Земляк" Олексюк. Відомо, що воїни мають звання Героїв України.

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.

Нові заступники командувача Сил безпілотних систем

Заступником командувача призначили Олега "Хасана" Гуйта — підполковник, Герой України, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог". 

Дмитро "Земляк" Олексюк став в.о. заступника командувача угруповання СБС. Йдеться про полковника, Героя України, командира підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" ДПСУ. 

"Обидва мають практичний бойовий досвід та досвід управління підрозділами, що зарекомендували себе як одні з найефективніших на полі бою. Їхній досвід і підходи зроблять угруповання СБС ще сильнішим і результативнішим. Продовжуємо нарощувати спроможності", — йдеться у повідомленні.

Допис СБС. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з початку контрнаступу України на півдні вдалося відновити контроль над близько 470 квадратними кілометрами. За його словами, захисники демонструють мужність та результативність.

Крім того, нещодавно українські воїни завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу "Промсинтез" у російському Чапаєвську. Він виготовляє компоненти вибухівок, які використовують для спорядження боєприпасів.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
