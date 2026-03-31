Два Герої України стали заступниками командувача СБС

У Силах безпілотних систем призначили двох нових заступників командувача. Ними стали Олег "Хасан" Гуйт та Дмитро "Земляк" Олексюк. Відомо, що воїни мають звання Героїв України.

Про це повідомила пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ у вівторок, 31 березня, передає Новини.LIVE.

Нові заступники командувача Сил безпілотних систем

Заступником командувача призначили Олега "Хасана" Гуйта — підполковник, Герой України, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог".

Дмитро "Земляк" Олексюк став в.о. заступника командувача угруповання СБС. Йдеться про полковника, Героя України, командира підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" ДПСУ.

"Обидва мають практичний бойовий досвід та досвід управління підрозділами, що зарекомендували себе як одні з найефективніших на полі бою. Їхній досвід і підходи зроблять угруповання СБС ще сильнішим і результативнішим. Продовжуємо нарощувати спроможності", — йдеться у повідомленні.

