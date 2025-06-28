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Дуда ответил Новини.LIVE об отношениях Украины и Польши

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 15:34
Дуда ответил Новинам.LIVE об отношениях Украины и Польши
Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Фото: ОП
Ключові моменти Польско-украинские отношения Разговоры Дуды с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда высказался о польско-украинских отношениях. По его словам, он очень горд поступками своих соотечественников.

Об этом Анджей Дуда рассказал в ответ на вопрос главного редактора Новини.LIVE Елены Халик в субботу, 28 июня.

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Польско-украинские отношения

Дуда подчеркнул, что горд своими соотечественниками, которые сделали много после 24 февраля 2022 года. По его словам, это было что-то, чего мир не ожидал.

"Это было что-то, чего масштабов я также не ожидал. Я понимал, что будет много поляков, которые примут с открытым сердцем беженцев из Украины и не будут ничего спрашивать, но я не надеялся, что этих моих соотечественников будет так много", — отметил лидер Польши.

Он говорил, что для него это было большое удивление и трогательность. Кроме того, Дуда признался, что было много опасений, что будет происходить, выдержат ли еще люди. В то же время так много поляков смогли помочь украинцам.

"Это для меня было необыкновенно трогательным, тем более, что я был тогда на границе в эти дни. Я видел это своими глазами, я видел, как помогали, как волонтеры работали, как помогали на самой границе. Это было необыкновенно, и это была гордость, которая всегда останется в моем сердце", — говорит Дуда.

По его словам, есть шанс, что будет такая прекрасная страница в польско-украинских отношениях, которые позволит их продолжать долгие-долгие десятилетия.

Разговоры Дуды с Зеленским

Дуда отметил, что во многих сложных вопросах с Зеленским удавалось их быстро решать.

"Вы даже не знаете, какие это были моменты, когда были проблемы на границе, когда надо было границу очень быстро открыть. Люди ждали, а контроль был слишком длинный. Я разговаривал тогда с президентом, когда мы принимали решения совсем нестандартные в результате телефонных разговоров", — рассказал он.

Дуда поблагодарил Зеленского и подчеркнул, что в каждом из этих случаев не было большой политики, а только помощь людям.

"Я надеюсь, что из этого в будущем сформируются отношения между Польшей и Украиной, которыми я буду очень горд. Я надеюсь, что в будущем следующие поколения также будут горды таким сотрудничеством", — добавил лидер Польши.

Напомним, в День Конституции Украины Зеленский наградил Дуду орденом Свободы.

Кроме того, супруги Зеленские вместе с польским лидером почтили память украинских защитников и защитниц, погибших в результате войны.

Владимир Зеленский Польша война Украина Анджей Дуда политики
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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