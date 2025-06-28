Дуда відповів Новинам.LIVE про відносини України і Польщі

Анджей Дуда та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Польщі Анджей Дуда висловився про польсько-українські відносини. За його словами, він дуже гордий від вчинків своїх співвітчизників.

Про це Анджей Дуда розповів у відповідь на запитання головної редакторки Новини.LIVE Олени Халік у суботу, 28 червня.

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Польсько-українські відносини

Дуда наголосив, що гордий зі своїх співвітчизників, які зробили багато після 24 лютого 2022 року. За його словами, це було щось, на що світ не сподівався.

"Це було щось, масштабів чого я також не сподівався. Я розумів, що буде багато поляків, які приймуть з відкритим серцем біженців з України і не будуть нічого запитувати, але я не сподівався, що цих моїх співвітчизників буде так багато", — зауважив лідер Польщі.

Він наголосив, що для нього це було велике здивування та зворушення. Крім того, Дуда зізнався, що було багато побоювань, що буде відбуватися, чи витримають ще люди. Водночас багато поляків змогли допомогти українцям.

"Це для мене було незвичайно зворушливим, тим більше, що я був на кордоні в ці дні. Я бачив це на свої очі, я бачив, як допомагали, як волонтери працювали, як допомагали на самому кордоні. Це було незвичайно, і це була гордість, яка завжди залишиться в моєму серці", — каже Дуда.

За його словами, є шанс, що буде така прекрасна сторінка в польсько-українських відносинах, які дозволить їх продовжувати довгі-довгі десятиліття.

Розмови Дуди із Зеленським

Дуда зауважив, що в багатьох складних питаннях із Зеленським вдавалося їх швидко вирішувати.

"Ви навіть не знаєте, які це були моменти, коли були проблеми на кордоні, коли треба було кордон дуже швидко відкрити. Люди чекали, а контроль був надто довгий. Я розмовляв тоді з паном президентом, коли ми приймали рішення зовсім нестандартні в результаті телефонних розмов", — розповів він.

Дуда подякував Зеленському та наголосив, що в кожному з цих випадків не було великої політики, а лише допомога людям.

"Я надіюся, що з цього в майбутньому сформуються відносини між Польщею і Україною, з яких я буду дуже гордий. Я надіюся, що в майбутньому наступні покоління також будуть горді такою співпрацею", — додав лідер Польщі.

Нагадаємо, у День Конституції України Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи.

Крім того, подружжя Зеленських разом із польським лідером вшанували памʼять українських захисників і захисниць, які загинули внаслідок війни.