Дуда прокомментировал возможное нападение РФ на НАТО

Президент Польши Анджей Дуда. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал возможное нападение России на страны НАТО. По его словам, сейчас армия РФ не может осуществить новое нападение, ведь она истощена войной против Украины.

Об этом пишет Sky News в среду, 25 июня.

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Анджей Дуда заявил, что пока не стоит ожидать нападения РФ на страны НАТО. Однако несмотря на это, он считает, что угроза существует и это может произойти в будущем.

На вопрос журналистки, может ли российский диктатор Владимир Путин атаковать страны НАТО, президент Польши ответил, что пока Россия не нападет на государства, которые являются членами Североатлантического блока.

"Я думаю, что Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. Я не ожидаю, что Россия готова сейчас атаковать другие страны", — сказал Дуда.

В то же время он добавил, что Европа должна быть готова к реальной опасности со стороны РФ в перспективе.

"Но в будущем это реальный риск, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей обороны", — подчеркнул президент Польши.

Напомним, что недавно Зеленский заявил, что Путин планирует новой военные операции на территории НАТО.

Ранее глава государства также говорил о том, что Россия готовит новые военные операции на территории Европы.