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Головна Новини дня Дуда відповів, чи може зараз Росія напасти на країни НАТО

Дуда відповів, чи може зараз Росія напасти на країни НАТО

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 14:33
Дуда прокоментував можливий напад РФ на НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: Reuters
Ключові моменти Дуда про можливий напад РФ на країни НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував можливий напад Росії на країни НАТО. За його словами, наразі армія РФ не може здійснити новий напад, адже вона виснажена війною проти України.

Про це пише Sky News у середу, 25 червня.

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Дуда про можливий напад РФ на країни НАТО

Анджей Дуда заявив, що наразі не варто очікувати нападу РФ на країни НАТО. Однак попри це, він вважає, що загроза існує і це може статися у майбутньому.

На запитання журналістки, чи може російський диктатор Володимир Путін атакувати країни НАТО, президент Польщі відповів, що наразі Росія не нападе на держави, які є членами Північноатлантичного блоку.

"Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія готова зараз атакувати інші країни", — сказав Дуда.

Водночас він додав, що Європа має бути готовою до реальної небезпеки з боку РФ в перспективі.

"Але в майбутньому це реальний ризик, тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони", — наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що Путін планує новій військові операції на території НАТО. 

Раніше глава держави також говорив про те, що Росія готує нові військові операції на території Європи.

Польща НАТО Анджей Дуда війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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