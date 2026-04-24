Дуда отметил важность безопасности Украины для Польши и мира

Экс-президент Польши Анджей Дуда. Фото: АР

Экс-президент Польши Анджей Дуда отметил, что безопасность Украины напрямую влияет на его страну и безопасность всего трансатлантического сообщества. С начала полномасштабной войны Варшава поддерживает Киев не только словами, но и конкретными действиями.

Об этом Анджей Дуда заявил на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент Новини.LIVE.

Помощь Украине от Польши

Дуда подчеркнул, что визиты в Украину в начале вторжения были не символическими жестами, а подтверждением реальной солидарности и политического обещания поддержки со стороны Польши, Литвы и демократического мира.

"Польша открыла границы для миллионов украинских беженцев, а польские семьи принимали людей в своих домах. Кроме гуманитарной поддержки, мы обеспечили ключевую логистику для поставки помощи — через аэропорты, железную дорогу и порты. Особенно важна роль логистического хаба в Жешуве. Сейчас он один из главных центров транзита военной и гуманитарной помощи", — отметил экс-президент.

По его словам, Польша также была среди первых государств, которые передали Украине тяжелое вооружение — сотни танков, авиацию, бронетехнику и артиллерийские системы.

Читайте также:

