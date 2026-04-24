Дуда відзначив важливість безпеки України для Польщі і світу

Експрезидент Польщі Анджей Дуда наголосив, що безпеки України напряму впливає на його країну та безпеку всієї трансатлантичної спільноти. Від початку повномасштабної війни Варшава підтримує Київ не лише словами, а й конкретними діями.

Про це Анджей Дуда заявив на Київському безпековому форумі, передає кореспондент Новини.LIVE.

Допомога Україні від Польщі

Дуда наголосив, що візити до України на початку вторгнення були не символічними жестами, а підтвердженням реальної солідарності та політичної обіцянки підтримки з боку Польщі, Литви та демократичного світу.

"Польща відкрила кордони для мільйонів українських біженців, а польські родини приймали людей у своїх домівках. Окрім гуманітарної підтримки, ми забезпечили ключову логістику для постачання допомоги — через аеропорти, залізницю та порти. Особливо важлива роль логістичного хабу в Жешуві. Наразі він один із головних центрів транзиту військової та гуманітарної допомоги", — зазначив експрезидент.

За його словами, Польща також була серед перших держав, які передали Україні важке озброєння — сотні танків, авіацію, бронетехніку та артилерійські системи.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 6 квітня стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи ППО Tridon Mk2. Стокгольм виділить на їх закупівлю 400 мільйонів євро.

Крім того, 14 квітня Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 млрд євро. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів.