Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дуда відзначив важливість безпеки України для Польщі і світу

Дуда відзначив важливість безпеки України для Польщі і світу

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 17:49
Експрезидент Польщі Анджей Дуда. Фото: АР

Експрезидент Польщі Анджей Дуда наголосив, що безпеки України напряму впливає на його країну та безпеку всієї трансатлантичної спільноти. Від початку повномасштабної війни Варшава підтримує Київ не лише словами, а й конкретними діями.

Про це Анджей Дуда заявив на Київському безпековому форумі, передає кореспондент Новини.LIVE

Допомога Україні від Польщі

Дуда наголосив, що візити до України на початку вторгнення були не символічними жестами, а підтвердженням реальної солідарності та політичної обіцянки підтримки з боку Польщі, Литви та демократичного світу.

"Польща відкрила кордони для мільйонів українських біженців, а польські родини приймали людей у своїх домівках. Окрім гуманітарної підтримки, ми забезпечили ключову логістику для постачання допомоги — через аеропорти, залізницю та порти. Особливо важлива роль логістичного хабу в Жешуві. Наразі він один із головних центрів транзиту військової та гуманітарної допомоги", — зазначив експрезидент.

За його словами, Польща також була серед перших держав, які передали Україні важке озброєння — сотні танків, авіацію, бронетехніку та артилерійські системи.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, 6 квітня стало відомо, що Швеція передасть Україні сучасні системи ППО Tridon Mk2. Стокгольм виділить на їх закупівлю 400 мільйонів євро. 

Крім того, 14 квітня Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 млрд євро. Йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей та спільне виробництво дронів. 

Польща Анджей Дуда війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації