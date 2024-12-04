Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря — суд избрал меру пресечения 17-летнему пассажиру

Судебное заседание по делу. Фото: Суспільне Дніпро

В Днепре суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW, столкнувшемуся с Ford 1 декабря. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в среду, 4 декабря.

Читайте также:

Избрание меры пресечения и угрозы

Суд принял решение о 60 сутках круглосуточного домашнего ареста для подозреваемого с обязательной сдачей загранпаспорта.

"По ходатайству Западной окружной прокуратуры города Днепра 17-летнему пассажиру автомобиля "BMW" избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток", — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний пассажир не признает свою вину и заявляет, что является одним из потерпевших.

"Суспільне Дніпро" со ссылкой на прокуроров сообщает, что несовершеннолетний трижды привлекался к административной ответственности, не работает и был отчислен из учебного заведения из-за пропусков занятий. В суде стало известно об угрозах в адрес молодого человека: его отец отметил, что несовершеннолетний получает соответствующие сообщения.

Сообщение ОГП в Telegram

Напомним, накануне другому подозреваемому тоже избрали меру пресечения. 19-летнего водителя заключили под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток. Он не признал своей вины и не сказал, на самом ли деле находился за рулем. Известно, что у парня уже была судимость.

Смертельное ДТП в Днепре произошло 1 декабря. В результате аварии погибла десятилетняя девочка.