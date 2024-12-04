Смертельна ДТП у Дніпрі 1 грудня — суд обрав запобіжний захід 17-річному пасажиру

Судове засідання у справі. Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід неповнолітньому пасажиру автомобіля BMW, що зіткнувся з Ford 1 грудня на Набережній Заводській. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) у середу, 4 грудня.

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Обрання запобіжного заходу та погрози

Суд ухвалив рішення про 60 діб цілодобового домашнього арешту для підозрюваного із обов’язковою здачею закордонного паспорта.

"За клопотанням Західної окружної прокуратури міста Дніпра 17-річному пасажиру автомобіля "BMW" обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб", — йдеться у повідомленні.

Неповнолітній пасажир не визнає своєї провини та заявляє, що є одним із потерпілих.

Суспільне Дніпро з посиланням на прокурорів повідомляє, що неповнолітній тричі притягувався до адміністративної відповідальності, не працює та був відрахований з навчального закладу через пропуски занять. У суді стало відомо про погрози на адресу хлопця: його батько зазначив, що неповнолітній отримує відповідні повідомлення.

Повідомлення ОГП в Telegram

Нагадаємо, напередодні іншому підозрюваному теж обрали запобіжний захід. 19-річного водія взяли під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб. Він не визнав своєї провини та не сказав, чи насправді перебував за кермом. Відомо, що хлопець вже мав судимість.

Смертельна ДТП у Дніпрі сталась 1 грудня. Внаслідок аварії загинула десятирічна дівчинка.