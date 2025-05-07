Жена канцлера Германии Шарлотте хочет заниматься своей профессией судьи

Канцлер Германии Фридрих Мерц с супругой Шарлотте. Фото: DW

Как сообщалось, со второй попытки парламент Германии избрал Фридриха Мерца канцлером. Под внимание СМИ попала семья Мерца и уже стало известно, что жена новоизбранного канцлера, Шарлотте, не переедет за ним из Арнсберга в Берлин.

Подробности семейной жизни Мерца сообщает DW.

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Шаролотте Мерц с мужем в 2000 году. Фото: DW

Со своей женой Фридрих познакомился в 1980 году на вечеринке студентов-юристов в Боннском университете. Сама Шарлотте говорит, что это была любовь с первого взгляда с ее стороны, а вот Фридриху нужно было еще время, чтобы осознать свои чувства.

На момент бракосочетания, буквально через год, пара уже ждала ребенка, а в период госэкзамена у них было уже двое детей. На сегодня семья Мерцов насчитывает сына, две дочери, а также семеро внуков.

Почему Шарлотте не поедет за своим мужем в Берлин

Шарлотте Мерц заявила, что не считает себя советницей мужа и планирует продолжать жить в том же регионе. Там она работает председателем местного суда. Она признала, что теперь муж гораздо реже будет бывать дома, но отметила, что не боится скуки или одиночества.

Шарлотте Мерц очень раздражает то, что в повседневной профессиональной жизни ее иногда воспринимают только как жену важного политика, например, когда в зале суда к ней подходят люди, чтобы "передать большой привет" или сообщить, что они также принадлежат к Христианско-демократическому союзу (ХДС), которую возглавляет Фридрих Мерц.

"Как моя судебная деятельность связана с ХДС? Я делаю свою работу, мой муж - свою", — возмущается она в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Фридриха Мерца с избранием канцлером Германии. Он пожелал ему успехов на пути.

Напомним, 6 мая со второй попытки Мерца избрали новым канцлером Германии. Его поддержали 325 депутатов Бундестага.