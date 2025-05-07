Дружина канцлера Німеччини Шарлотте хоче займатись своєю професією судді

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц з дружиною Шарлотте. Фото: DW

Як повідомлялось, з другої спроби парламент Німеччини обрав Фрідріх Мерца канцлером. Під увагу ЗМІ потрапила родина Мерца і вже стало відомо, що дружина новобраного канцлера, Шарлотте, не переїде за ним з Арнсберга до Берліна.

Подробиці сімейного життя Мерца повідомляє DW.

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Шаролотте Мерц з чоловіком у 2000 році. Фото: DW

Зі своєю дружиною Фрідріх познайомився у 1980 році на вечірці студентів-юристів у Боннському університеті. Сама Шарлотте каже, що це було кохання з першого погляду з її боку, а ось Фрідріху потрібен був ще час, щоб усвідомити свої почуття.

На момент одруження, буквально через рік, пара вже чекала дитину, а в період держіспиту в них було вже двоє дітей. На сьогодні родина Мерців налічує сина, дві доньки, а також семеро онуків.

Чому Шарлотте не поїде за своїм чоловіком у Берлін

Шарлотте Мерц заявила, що не вважає себе радницею чоловіка і планує продовжувати жити в тому ж регіоні. Там вона працює головою місцевого суду. Вона визнала, що тепер чоловік набагато рідше буватиме вдома, але зазначила, що не боїться нудьги чи самотності.

Шарлотту Мерц дуже дратує те, що в повсякденному професійному житті її іноді сприймають тільки як дружину важливого політика, наприклад, коли в залі суду до неї підходять люди, щоб "передати великий привіт" або повідомити, що вони також належать до Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яку очолює Фрідріх Мерц.

"Як моя судова діяльність пов'язана з ХДС? Я роблю свою роботу, мій чоловік — свою", — обурюється вона в одному з інтерв'ю.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням канцлером Німеччини. Він побажав йому успіхів на шляху.

Нагадаємо, 6 травня з другої спроби Мерца обрали новим канцлером Німеччини. Його підтримали 325 депутатів Бундестагу.