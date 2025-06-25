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Главная Новости дня Жена бойца ВСУ расспросила Трампа о поставках Patriot Украине

Жена бойца ВСУ расспросила Трампа о поставках Patriot Украине

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Дата публикации 25 июня 2025 22:14
Трамп ответил жене бойца ВСУ, когда он даст Patriot Украине
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Что сказал Трамп о поставках систем Patriot Украине

Украинская журналистка, которая представилась женой военнослужащего ВСУ, расспросила президента США Дональда Трампа о дальнейших поставках оружия в Украину. Она задала вопрос о возможности поставки систем противоракетной обороны Patriot для ВСУ.

Об этом стало известно во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

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Что сказал Трамп о поставках систем Patriot Украине

Трамп подтвердил, что этот вопрос сейчас прорабатывается в Вашингтоне. В то же время он отметил сложности с поставкой этих систем, отметив, что они нужны и самим Соединенным Штатам.

"Посмотрим, сможем ли предоставить их. Их очень трудно получить. Они нам тоже нужны. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны. 100% эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны", — заявил Трамп.

Узнав, что собеседница является женой украинского военного, Трамп пожелал ей удачи и попросил передать привет мужу.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от четкого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины. Во время общения с журналистами американский лидер не конкретизировал, будет ли Вашингтон сохранять текущий курс в оказании помощи Киеву, оставив этот вопрос открытым.

Также Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и раскрыл детали.

США ВСУ Дональд Трамп военная помощь Patriot
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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