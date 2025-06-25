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Головна Новини дня Дружина бійця ЗСУ розпитала Трампа про поставки Patriot Україні

Дружина бійця ЗСУ розпитала Трампа про поставки Patriot Україні

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 22:14
Трамп відповів дружині бійця ЗСУ, коли він дасть Patriot Україні
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ключові моменти Що сказав Трамп про поставки систем Patriot Україні

Українська журналістка, яка представилася дружиною військовослужбовця ЗСУ, розпитала президента США Дональда Трампа щодо подальших поставок зброї в Україну. Вона поставила запитання щодо можливості постачання систем протиракетної оборони Patriot для ЗСУ.

Про це стало відомо під час пресконференції за підсумками саміту НАТО.

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Що сказав Трамп про поставки систем Patriot Україні

Трамп підтвердив, що це питання наразі опрацьовується у Вашингтоні. Водночас він наголосив на складнощах із постачанням цих систем, зазначивши, що вони потрібні й самім Сполученим Штатам.

"Подивимося, чи зможемо надати їх. Їх дуже важко отримати. Вони нам теж потрібні. Ми постачали їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. 100% ефективні. Важко повірити, наскільки ефективні", — заявив Трамп.

Дізнавшись, що співрозмовниця є дружиною українського військового, Трамп побажав їй удачі та попросив передати привіт чоловікові.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухилився від чіткої відповіді на запитання щодо подальшої підтримки України. Під час спілкування з журналістами американський лідер не конкретизував, чи зберігатиме Вашингтон поточний курс у наданні допомоги Києву, залишивши це питання відкритим.

Також Трамп прокоментував зустріч із Зеленським та розкрив деталі.

США ЗСУ Дональд Трамп військова допомога Patriot
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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