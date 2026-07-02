Атака на посольство РФ в Швеции: дипломаты устроили истерику из-за краски

Посольство России в Швеции. Фото: Getty Images

Российское дипломатическое представительство в Швеции вновь оказалось в центре скандала, объявив об очередной "атаке" на свою территорию. На этот раз дипломаты страны-агрессора пожаловались на налет квадрокоптеров, которые якобы забросали здание краской и имитацией взрывных устройств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение посольства РФ в Швеции.

Атака на посольство РФ в Швеции

В России заявляют, что инцидент произошел ночью 2 июля. Над территорией посольства были замечены беспилотники, один из которых якобы сбросил емкость с красной краской. Другой дрон, к которому был прикреплен муляж самодельного взрывного устройства, упал неподалеку от дипломатического здания.

Дрон, упавший возле посольства РФ. Фото: rusembswe)

Российская сторона сразу же заявила, что это была "попытка запугивания", но при этом добавила, что "не сдастся", жалуясь на регулярные нападения в шведской столице.

Москва обвинила во всем власти Швеции. Российское посольство выступило с официальными требованиями предоставить объяснения, почему местные правоохранительные органы лишь фиксируют инциденты, а не предотвращают их.

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"В таких условиях вся ответственность за продолжение атак на дипломатическую миссию России и их возможные последствия ложится на шведскую сторону", — объявили свой "приговор" дипломаты РФ.

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