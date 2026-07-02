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Головна Новини дня Дрони з фарбою: РФ заявила про "атаку" на посольство у Швеції

Дрони з фарбою: РФ заявила про "атаку" на посольство у Швеції

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Дата публікації: 2 липня 2026 15:07
Атака на посольство РФ у Швеції: дипломати влаштували істерику через фарбу
Посольство Росії в Швеції. Фото: Getty Images

Російське дипломатичне представництво у Швеції знову опинилося в центрі скандалу, оголосивши про чергову "атаку" на свою територію. Цього разу дипломати країни-агресорки поскаржилися на наліт квадрокоптерів, які буцімто закидали будівлю фарбою та імітацією вибухових пристроїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис посольства РФ у Швеції.

Атака на посольство РФ у Швеції

У Росії заявляють, що  інцидент стався вночі 2 липня. Над територією посольства помітили безпілотники, один із яких нібито скинув ємність із червоною фарбою. Інший дрон, до якого був прикріплений муляж саморобного вибухового пристрою, впав неподалік від дипломатичної будівлі.

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Дрон, який впав біля посольства РФ. Фото: rusembswe)

Російська сторона миттєво наголосила, що це була "спроба залякування", але водносас додала, що "не здасться", бідкаючись на регулярні напади у шведській столиці.

Москва звинуватила у всьому владу Швеції. Російське посольство виступило з офіційними вимогами надати пояснення, чому місцеві правоохоронці лише фіксують інциденти, а не запобігають їм.

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"У таких умовах вся відповідальність за продовження атак на дипломатичну місію Росії та його можливі наслідки покладаються на шведську сторону", — оголосили свій "вирок" дипломати РФ.

Як писали Новини.LIVE, Україна уразила Центр космічного зв'язку російської армії. Йдеться про найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку ЗС РФ у Московській області. 

А Володимир Зеленський заявив про удару по НПЗ в Уфі. Він знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Швеція Росія посольство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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