Атака на посольство РФ у Швеції: дипломати влаштували істерику через фарбу

Посольство Росії в Швеції. Фото: Getty Images

Російське дипломатичне представництво у Швеції знову опинилося в центрі скандалу, оголосивши про чергову "атаку" на свою територію. Цього разу дипломати країни-агресорки поскаржилися на наліт квадрокоптерів, які буцімто закидали будівлю фарбою та імітацією вибухових пристроїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис посольства РФ у Швеції.

Атака на посольство РФ у Швеції

У Росії заявляють, що інцидент стався вночі 2 липня. Над територією посольства помітили безпілотники, один із яких нібито скинув ємність із червоною фарбою. Інший дрон, до якого був прикріплений муляж саморобного вибухового пристрою, впав неподалік від дипломатичної будівлі.

Дрон, який впав біля посольства РФ. Фото: rusembswe)

Російська сторона миттєво наголосила, що це була "спроба залякування", але водносас додала, що "не здасться", бідкаючись на регулярні напади у шведській столиці.

Москва звинуватила у всьому владу Швеції. Російське посольство виступило з офіційними вимогами надати пояснення, чому місцеві правоохоронці лише фіксують інциденти, а не запобігають їм.

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"У таких умовах вся відповідальність за продовження атак на дипломатичну місію Росії та його можливі наслідки покладаються на шведську сторону", — оголосили свій "вирок" дипломати РФ.

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