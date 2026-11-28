Пожар на месте российской атаки, спасатель. Фото иллюстративные: ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

Российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области и несколько районов Днепропетровской области. В результате обстрелов есть раненые, повреждены жилые дома, предприятия, автомобили и другие объекты. Известно о 10 пострадавших и одной погибшей женщине.

Об этом 28 ноября сообщили глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Новини.LIVE.

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Последствия российской атаки

В Кременчуге российский беспилотник попал во двор многоэтажного жилого дома. На месте удара возник пожар на открытой территории и на одном из балконов.

Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

Число пострадавших возросло до шести человек, пятеро из них госпитализированы. Медики оказывают им необходимую помощь. Также стало известно о погибшей женщине.

По данным Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, в течение дня российские войска более 40 раз атаковали беспилотниками пять районов области.

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Сообщение Александра Ганжи. Фото: скриншот

Ранения получили четверо человек. В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены частные дома, хозяйственное сооружение и торговые павильоны.

Поврежденное окно. Фото: Днепропетровская ОВА

В Павлоградском районе в результате атак пострадали люди, повреждены предприятие и грузовик, а в Богдановской громаде загорелся частный дом.

Также российские беспилотники атаковали Кривой Рог. Там повреждены многоквартирные дома, офисное здание, гаражи и автомобили. Часть машин уничтожена. В Днепровском районе в результате ударов возникли пожары, повреждены предприятие и складское помещение.

Поврежденное здание. Фото: facebook.com/MVLukashuk

Последствия российской атаки. Фото: facebook.com/MVLukashuk

В Синельниковском районе под обстрелом оказались Синельниково и несколько населенных пунктов. Там зафиксированы повреждения инфраструктуры, предприятий и хозяйственных сооружений, также возникли пожары.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 ноября российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате обстрелов в Кривом Роге погиб человек, ещё двое мужчин получили ранения в Никопольском районе.

В тот же день россияне атаковали Кременчуг, в результате удара были повреждены два учебных заведения в центральной части города. На месте работали экстренные службы, пострадавшим оказывали медицинскую помощь.