Пожежа на місці російської атаки, рятувальник. Фото ілюстративні: ДСНС. Колаж: Новини.LIVE

Російські війська атакували Кременчук Полтавської області та кілька районів Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів є поранені, пошкоджені житлові будинки, підприємства, автомобілі та інші об’єкти. Відомо про 10 постраждалих та загиблу жінку.

Про це 28 листопада повідомили голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич і голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки

У Кременчуці російський безпілотник влучив у двір багатоповерхового житлового будинку. На місці удару виникла пожежа на відкритій території та одному з балконів.

Повідомлення Віталія Дяківнича. Фото: скриншот

Кількість постраждалих зросла до шести людей, п’ятьох із них госпіталізували. Медики надають їм необхідну допомогу. Також стало відомо про загиблу жінку.

За даними Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, протягом дня російські війська понад 40 разів атакували безпілотниками п’ять районів області.

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Повідомлення Олександра Ганжи. Фото: скриншот

Поранень дістали четверо людей. У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда та торговельні павільйони.

Пошкоджене вікно. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлоградському районі внаслідок атак постраждали люди, пошкоджені підприємство та вантажівка, а в Богданівській громаді загорівся приватний будинок.

Також російські безпілотники атакували Кривий Ріг. Там пошкоджені багатоквартирні будинки, офісна будівля, гаражі та автомобілі. Частину машин знищено. У Дніпровському районі внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені підприємство та складське приміщення.

Пошкоджена будівля. Фото: facebook.com/MVLukashuk

Наслідки російської атаки. Фото: facebook.com/MVLukashuk

На Синельниківщині під атакою були Синельникове та кілька громад. Там зафіксували пошкодження інфраструктури, підприємств і господарських споруд, також виникли пожежі.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 листопада російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками. Унаслідок обстрілів у Кривому Розі загинула людина, ще двоє чоловіків дістали поранення в Нікопольському районі.

Цього ж дня росіяни атакували Кременчук, унаслідок удару пошкоджень зазнали два заклади освіти в центральній частині міста. На місці працювали екстрені служби, постраждалим надавали медичну допомогу.