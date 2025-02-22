Украинские дроны вывели из строя нефтеперекачивающую станцию Нововеличковская

Тушение пожара в России. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины нанесла очередной удар по критической инфраструктуре России. 20 февраля беспилотники СБУ совершили атаку на нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае, что привело к ее обесточиванию и аварийной остановке транспортировки нефти.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в СБУ.

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Эта станция является важным элементом российской нефтетранспортной системы — через нее осуществляется поставка нефти на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы. По данным источников в спецслужбе, дроны поразили электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая обеспечивала питание объекта. В результате возник пожар, что полностью обесточило станцию и остановило перекачку нефти.

В России пока оценивают нанесенный ущерб. В то же время, по словам источников в СБУ, это уже восьмая успешная спецоперация украинских сил по поражению нефтеперерабатывающих и нефтетранспортных объектов РФ с начала года.

"Каждый такой "хлопок" приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом", — отметил собеседник в спецслужбе.

Напомним, недавно в Москве сгорел важный институт, который занимался исследованиями и разработкой технологий для войска и оборонной промышленности.

Также недавно в Самарской области прогремели взрывы и возник пожар на одном из НПЗ.