Українські дрони вивели з ладу нафтоперекачувальну станцію Нововєлічковская

Гасіння пожежі в Росії. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України завдала чергового удару по критичній інфраструктурі Росії. 20 лютого безпілотники СБУ здійснили атаку на нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї, що призвело до її знеструмлення та аварійного зупинення транспортування нафти.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в СБУ.

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Ця станція є важливим елементом російської нафтотранспортної системи — через неї здійснюється постачання нафти на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи. За даними джерел у спецслужбі, дрони вразили електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка забезпечувала живлення об’єкта. Внаслыдок цього виникла пожежа, що повністю знеструмило станцію та зупинило перекачування нафти.

В Росії наразі оцінюють завдані збитки. Водночас, за словами джерел у СБУ, це вже восьма успішна спецоперація українських сил з ураження нафтопереробних і нафтотранспортних об'єктів РФ від початку року.

"Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії пальним", — зазначив співрозмовник у спецслужбі.

Нагадаємо, нещодавно у Москві згорів важливий інститут, який займався дослідженнями та розробкою технологій для війська та оборонної промисловості.

Також нещодавно у Самарський області пролунали вибухи та виникла пожежа на одному з НПЗ.