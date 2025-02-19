Атака безпілотниками на нафтопереробний завод у Самарській області 19 лютого — деталі

Пожежа на НПЗ в Самарській області. Фото: росЗМІ

У Самарській області у ніч проти 19 лютого лунали потужні вибухи. Відомо, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області.

Про це повідомляє Astra.

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Очільник області В'ячеслав Федорищев заявив, що було атаковано Сизранський НПЗ. Наразі на території працюють оперативні та екстрені служби.

Відомо, що цей НПЗ входить до складу ПАТ НК "Роснефть".

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого в Краснодарському краї Росії дрони атакували нафтопереробний завод в Ільську.

Також потужні вибухи лунали в Росії у ніч проти 15 лютого. Зафіксовано займання на промислових об'єктах та запровадження обмежень у російських аеропортах.