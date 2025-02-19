Атака беспилотниками на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области 19 февраля — детали

Пожар на НПЗ в Самарской области. Фото: росСМИ

В Самарской области в ночь на 19 февраля раздавались мощные взрывы. Известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.

Об этом сообщает Astra.

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Глава области Вячеслав Федорищев заявил, что был атакован Сызранский НПЗ. Сейчас на территории работают оперативные и экстренные службы.

Известно, что этот НПЗ входит в состав ПАО НК "Роснефть".

Напомним, в ночь на 17 февраля в Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильске.

Также мощные взрывы раздавались в России в ночь на 15 февраля. Зафиксировано возгорание на промышленных объектах и введение ограничений в российских аэропортах.