Атака беспилотниками на нефтеперерабатывающий завод в Самарской области 19 февраля — детали

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области — видео последствий
В Самарской области в ночь на 19 февраля раздавались мощные взрывы. Известно, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Самарской области.
Об этом сообщает Astra.
Атака на НПЗ в Самарской области
Глава области Вячеслав Федорищев заявил, что был атакован Сызранский НПЗ. Сейчас на территории работают оперативные и экстренные службы.
Известно, что этот НПЗ входит в состав ПАО НК "Роснефть".
Напомним, в ночь на 17 февраля в Краснодарском крае России дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ильске.
Также мощные взрывы раздавались в России в ночь на 15 февраля. Зафиксировано возгорание на промышленных объектах и введение ограничений в российских аэропортах.
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