У Москві вщент згорів інститут, який працював на оборонну сферу

Пожежа в науковому інституті у Москві. Фото: скриншот

В Москві згорів науковий інститут, який займався розробками технології для російського війська та оборонної промисловості. Вогонь спалахнув ввечері 19 лютого.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Пожежа в науковому інституті в Росії

Пожежа в будівлі Інституту точної механіки та обчислювальної техніки в Москві охопила площу 1500 кв. м. Очевидці чули вибухи газових балонів. Аби загасити вогонь, залучили пожежну авіацію — на будівлю скинули понад 400 тонн води. Попри це пожежа тривала всю ніч. Наразі відомо, що площа обвалення покрівлі та конструкцій згорілої будівлі перевищила 1000 кв. м.

Інститут займається розробкою обчислювальної техніки. Її використовують для російського ВПК, зокрема, для програмного забезпечення волоконно-оптичних систем зв'язку та навігаційних приладів. Крім того, там розробляли захищені SIM-картки та обладнання для радарів військових кораблів. Інститут був під санкціями ЄС та Швейцарії.

Нагадаємо, українські військові знищили техніку ворога у російському місті Воронеж. Згоріли два комплекси РЕБ Р-330Ж "Житель". Цю техніку хотіли відправити на фронт.

Також раніше російську техніку знищили під Москвою. Йдеться про два новітні радіолокаційні комплекси РФ "Валдай", які призначені для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БпЛА.