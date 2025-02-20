В Москве дотла сгорел институт, который работал на оборонную сферу

Пожар в научном институте в Москве. Фото: скриншот

В Москве сгорел научный институт, который занимался разработками технологии для российского войска и оборонной промышленности. Огонь вспыхнул вечером 19 февраля.

Об этом сообщают СМИ.

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Пожар в здании Института точной механики и вычислительной техники в Москве охватил площадь 1500 кв. м. Очевидцы слышали взрывы газовых баллонов. Чтобы потушить огонь, привлекли пожарную авиацию— на здание сбросили более 400 тонн воды. Несмотря на это пожар продолжался всю ночь. Известно, что площадь обрушения кровли и конструкций сгоревшего здания превысила 1000 кв. м.

Институт занимается разработкой вычислительной техники. Ее используют для российского ВПК, в частности, для программного обеспечения волоконно-оптических систем связи и навигационных приборов. Кроме того, там разрабатывали защищенные SIM-карты и оборудование для радаров военных кораблей. Институт был под санкциями ЕС и Швейцарии.

Напомним, украинские военные уничтожили технику врага в российском городе Воронеж. Сгорели два комплекса РЭБ Р-330Ж "Житель". Эту технику хотели отправить на фронт.

Также ранее российскую технику уничтожили под Москвой. Речь идет о двух новейших радиолокационных комплексах РФ "Валдай", которые предназначены для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БпЛА.