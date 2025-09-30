Дроны атаковали Волгоградскую область России

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на 30 сентября беспилотники атаковали территорию России. В результате удара в Волгоградской области нарушено электроснабжение.

Об этом информируют российские СМИ и Telegram-каналы во вторник, 30 сентября.

Атака дронов на Волгоградскую область РФ — что известно

В ночь на 30 сентября неизвестные беспилотники нанесли удар по территории России. В частности, была атакована Волгоградская область.

В результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Волгоградской области России.

"Массовая атака БпЛА отражена в Волгоградской области, нарушено электроснабжение трех населенных пунктов", — сообщил губернатор.

Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что этой ночью дроны были над рядом областей:

над территорией Воронежской области;

над территорией Белгородской области;

над территорией Ростовской области;

над территорией Курской области;

над территорией Волгоградской области.

Напомним, что недавно украинские военные атаковали Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области России.

Также мы информировали, что воины ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России.