Главная Новости дня Дроны атаковали Волгоградскую область РФ — пропал свет

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ — пропал свет

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 07:41
Дроны атаковали Волгоградскую область России
Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В ночь на 30 сентября беспилотники атаковали территорию России. В результате удара в Волгоградской области нарушено электроснабжение.

Об этом информируют российские СМИ и Telegram-каналы во вторник, 30 сентября.

Читайте также:

Атака дронов на Волгоградскую область РФ — что известно

В ночь на 30 сентября неизвестные беспилотники нанесли удар по территории России. В частности, была атакована Волгоградская область.

В результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Волгоградской области России.

"Массовая атака БпЛА отражена в Волгоградской области, нарушено электроснабжение трех населенных пунктов", — сообщил губернатор.

Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что этой ночью дроны были над рядом областей:

  • над территорией Воронежской области;
  • над территорией Белгородской области;
  • над территорией Ростовской области;
  • над территорией Курской области;
  • над территорией Волгоградской области.

Напомним, что недавно украинские военные атаковали Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области России.

Также мы информировали, что воины ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

обстрелы дроны война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
