Дроны атаковали Волгоградскую область России

Дроны атаковали Волгоградскую область РФ — пропал свет
В ночь на 30 сентября беспилотники атаковали территорию России. В результате удара в Волгоградской области нарушено электроснабжение.
Об этом информируют российские СМИ и Telegram-каналы во вторник, 30 сентября.
Атака дронов на Волгоградскую область РФ — что известно
В ночь на 30 сентября неизвестные беспилотники нанесли удар по территории России. В частности, была атакована Волгоградская область.
В результате обстрела нарушено электроснабжение трех населенных пунктов в Волгоградской области России.
"Массовая атака БпЛА отражена в Волгоградской области, нарушено электроснабжение трех населенных пунктов", — сообщил губернатор.
Кроме того, в Минобороны РФ заявляли, что этой ночью дроны были над рядом областей:
- над территорией Воронежской области;
- над территорией Белгородской области;
- над территорией Ростовской области;
- над территорией Курской области;
- над территорией Волгоградской области.
Напомним, что недавно украинские военные атаковали Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области России.
Также мы информировали, что воины ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России.
