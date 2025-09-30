Дрони атакували Волгоградську область Росії

Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: Reuters

В ніч проти 30 вересня безпілотники атакували територію Росії. Внаслідок удару у Волгоградській області порушено електропостачання.

Про це інформують російські ЗМІ та Telegram-канали у вівторок, 30 вересня.

Атака дронів на Волгоградську область РФ — що відомо

У ніч проти 30 вересня невідомі безпілотники завдали удару по території Росії. Зокрема було атаковано Волгоградську область.

Внаслідок обстрілу порушено електропостачання трьох населених пунктів у Волгоградській області Росії.

"Масова атака БпЛА відбита у Волгоградській області, порушено електропостачання трьох населених пунктів", — повідомив губернатор.

Крім того, у Міноборони РФ заявляли, що цієї ночі дрони були над низкою областей:

над територією Воронезької області;

над територією Бєлгородської області;

над територією Ростовської області;

над територією Курської області;

над територією Волгоградської області.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові атакували Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області Росії.

Також ми інформували, що воїни ЗСУ завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії.