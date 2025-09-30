Дрони атакували Волгоградську область Росії

Дрони атакували Волгоградську область РФ — зникло світло
В ніч проти 30 вересня безпілотники атакували територію Росії. Внаслідок удару у Волгоградській області порушено електропостачання.
Про це інформують російські ЗМІ та Telegram-канали у вівторок, 30 вересня.
Атака дронів на Волгоградську область РФ — що відомо
У ніч проти 30 вересня невідомі безпілотники завдали удару по території Росії. Зокрема було атаковано Волгоградську область.
Внаслідок обстрілу порушено електропостачання трьох населених пунктів у Волгоградській області Росії.
"Масова атака БпЛА відбита у Волгоградській області, порушено електропостачання трьох населених пунктів", — повідомив губернатор.
Крім того, у Міноборони РФ заявляли, що цієї ночі дрони були над низкою областей:
- над територією Воронезької області;
- над територією Бєлгородської області;
- над територією Ростовської області;
- над територією Курської області;
- над територією Волгоградської області.
Нагадаємо, що нещодавно українські військові атакували Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області Росії.
Також ми інформували, що воїни ЗСУ завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії.
